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Пассажиропоток группы "Аэрофлот" за I полугодие вырос на 2%

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в июне 2025 года вырос на 1,4% в сравнении с тем же месяцем прошлого года, до 5,3 млн человек, сообщила компания.

На внутренних линиях трафик вырос на 1%, до 4,2 млн пассажиров, на международных - на 3,2%, до 1,1 млн.

Пассажирооборот увеличился на 3,4%, предельный пассажирооборот - на 2,4%. Процент занятости кресел составил 89,8% (+0,9 п.п.).

Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 2,8 млн пассажиров (-0,5%): 1,95 млн - внутри страны (-4,5%), за рубеж - 820 тыс. (+10,7%). Ее пассажирооборот при этом вырос на 5,4%, занятость кресел - на 2,1 п.п., до 87,3%.

За I полугодие общий пассажиропоток группы поднялся на 2%, до 25,9 млн человек: международные перевозки выросли на 4,1%, до 6,2 млн человек, внутренние - на 1,3%, до 19,7 млн. Пассажирооборот стал больше на 3,7%, предельный - на 2,7%, занятость кресел - на 0,8 п.п. (до 89,1%).

Трафик авиакомпании "Аэрофлот" за 6 месяцев сократился на 0,7%, до 13,9 млн человек, в том числе на внутренних рейсах показатель упал на 4,8%, до 9,3 млн человек. В международном сообщении перевозки увеличились на 9,1%, до 4,6 млн человек. Пассажирооборот вырос на 7,2%, занятость кресел - на 1,2 п.п., до 88,1%.

Основное операционные показатели группы "Аэрофлот"

ПоказательИюнь 2025Июнь 2024Изм.6 мес. 20256 мес. 2024Изм.
Пассажиропоток, тыс. чел.5 283,35 209,51,4%25 921,925 414,92,0%
- международные линии1 103,21 069,03,2%6 243,85 998,24,1%
- внутренние линии4 180,04 140,51,0%19 678,119 416,71,3%
Пассажирооборот, млн пкм13 934,213 476,93,4%71 061,968 547,83,7%
- международные линии4 363,74 041,58,0%27 830,425 842,27,7%
- внутренние линии9 570,59 435,41,4%43 231,542 705,71,2%
Предельный пассажирооборот, млн ккм15 513,115 156,02,4%79 731,777 648,72,7%
- международные линии4 908,34 656,55,4%32 153,530 273,36,2%
- внутренние линии10 604,810 499,51,0%47 578,247 375,40,4%
Занятость кресел, %89,8%88,9%0,9 п.п.89,1%88,3%0,8 п.п.
- международные линии88,9%86,8%2,1 п.п.86,6%85,4%1,2 п.п.
- внутренние линии90,2%89,9%0,4 п.п.90,9%90,1%0,7 п.п.
Перевезено грузов и почты, т17 980,920 665,3-13,0%105 685,9116 046,8-8,9%
- международные линии4 843,56 025,6-19,6%33 332,037 224,7-10,5%
- внутренние линии13 137,514 639,7-10,3%72 353,878 822,1-8,2%
Грузооборот, млн ткм80,593,8-14,2%474,5516,1-8,0%
- международные линии26,331,1-15,4%181,8193,9-6,2%
- внутренние линии54,162,7-13,6%292,7322,1-9,1%
Тоннокилометраж, млн ткм1 334,51 306,72,1%6 870,16 685,42,8%
- международные линии419,1394,96,1%2 686,52 519,76,6%
- внутренние линии915,5911,80,4%4 183,64 165,70,4%
Предельный тоннокилометраж, млн ткм1 878,71 806,64,0%9 575,49 257,93,4%
- международные линии620,0556,411,4%4 060,33 732,28,8%
- внутренние линии1 258,71 250,10,7%5 515,25 525,7-0,2%
Коммерческая загрузка, %71,0%72,3%-1,3 п.п.71,7%72,2%-0,5 п.п.
- международные линии67,6%71,0%-3,4 п.п.66,2%67,5%-1,3 п.п.
- внутренние линии72,7%72,9%-0,2 п.п.75,9%75,4%0,5 п.п.
Количество рейсов34 85635 083-0,6%170 547165 3483,1%
- международные линии6 3316 555-3,4%35 26334 6121,9%
- внутренние линии28 52528 5280,0%135 284130 7363,5%
Налет по парку, часов98 02296 8691,2%495 743478 3833,6%

В 2024 году пассажиропоток группы "Аэрофлот" вырос на 17%, до 55,3 млн человек, скорректированная прибыль по МСФО составила 64,2 млрд рублей. Задача на 2025 год - удержать прошлогодние операционные и финансовые показатели, говорил гендиректор компании Сергей Александровский. До 2030 года, согласно обновленной стратегии, группа рассчитывает перевезти 80 млн человек (в прежней версии было 65 млн), при этом "очень много будет зависеть от динамики поступления нового отечественного флота", отмечал Александровский. До 2030 года "Аэрофлот" надеется на поставку 108 российских среднемагистральных самолетов МС-21, до 2033-го - планирует увеличить их число до 200.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа России, она объединяет одноименную авиакомпанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на "Московской бирже".

Аэрофлот МС-21 Сергей Александровский
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