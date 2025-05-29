Задержан председатель совета директоров компании "ТГК-14"

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Полиция Забайкалья задержала председателя совета директоров "ТГК-14" Константина Люльчева, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

"Люльчев задержан, с ним ведутся следственные действия", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ближайшее время будет решен вопрос о мере пресечения задержанному.

Уголовное дело было возбуждено УМВД РФ по Забайкальскому краю по материалам Службы экономической безопасности ФСБ России.

По данным источника, задержание Люльчева связано с его незаконными действиями в отношении ТГК, а также кредитной деятельностью. По делу уже признаны потерпевшими ряд организаций, в том числе банк ПСБ.

"Претензии следователей к Люльчеву также связаны с завышением энерготарифов на территории Забайкалья и Бурятии", - сказал агентству еще один осведомленный источник.

Руководителю ТГК вменяется ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Если вина Люльчева будет доказана, ему грозит до 10 лет колонии.

Собеседник агентства не исключил, что в деле могут быть и другие фигуранты.

В свою очередь компания в своем телеграм-канале после появления информации о задержании Люльчева сообщила, что работает штатно, совет директоров компании намерен вскоре обсудить ежегодный план работ.

"ТГК-14 работает в привычном оперативном режиме. На ближайшее время запланировано первое заседание нового состава совета директоров компании и рассмотрение ежегодного плана работ. Ход строительства и выполнение инвестиционной программы идет по плану", - отмечается в сообщении.

По данным ТГК-14 на 10 апреля 2025 года, 79,28% акций компании принадлежит АО "Дальневосточная управляющая компания" (ДУК), остальной частью владеют различные физлица и юрлица (в том числе free float). Совладельцами ДУК, по данным ТГК-14, являются бывший глава департамента корпоративных финансов РЖД - экс-гендиректор ООО "Синара-Шкода" Люльчев (78%) и Виктор Мясник (22%). Последний в 2015-2017 годах был гендиректором ТГК-14, затем его назначили руководителем дирекции капитального ремонта и реконструкции объектов электрификации и электроснабжения железных дорог - филиала ОАО "РЖД".

ПАО "ТГК-14" обеспечивает тепловой энергией потребителей на территории Забайкальского края и Бурятии. В состав компании входят семь ТЭЦ, два энергетических комплекса установленной электрической мощностью 649,57 МВт и тепловой мощностью 3 065 Гкал.ч.