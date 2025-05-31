Арестован член совета директоров ТГК-14 Мясник

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Читы Забайкальского края в субботу принял решение арестовать члена совета директоров ПАО "ТГК-14" Виктора Мясника на два месяца, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Мясника, подозреваемого в мошенничестве - ч.4 ст.159 УК РФ, сегодня доставили в Читу. Центральный районный суд Читы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу по 28 июля", - уточнил представитель суда.

В пятницу в рамках расследования уголовного дела под стражу до 28 июля был также взят председатель совета директоров и основной владелец ПАО "ТГК-14" Константин Люльчев.

Согласно материалам дела, поступившим в суд, Мясник, Люльчев и пока не установленные лица из числа работников ТГК-14, "с целью хищения денежных средств, полученных от регулируемого вида деятельности по продаже тепловой и электроэнергии", оформили документы с заведомо ложными сведениями.

Отмечается, что фигуранты получили необоснованную прибыль и причинили ущерб потребителям в размере более 9,75 млн рублей.

Следствие полагает, что сотрудники ТГК-14, фигурирующие в деле, совершили "мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ".

"Пострадавшими признаны АО "Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение" и АО "Улан-Удэнский авиационный завод", - уточнили в суде.

Оба предприятия входят в структуру государственной корпорации "Ростех".

Как ранее сообщили агентству в правоохранительных органах, уголовное дело было возбуждено УМВД РФ по Забайкальскому краю по материалам Службы экономической безопасности ФСБ России.

По данным источника, задержание Люльчева связано с его незаконными действиями в отношении ТГК, а также кредитной деятельностью. По делу уже признаны потерпевшими ряд организаций, в том числе банк ПСБ.

"Претензии следователей к Люльчеву также связаны с завышением энерготарифов на территории Забайкалья и Бурятии", - сказал агентству еще один осведомленный источник.

Главе совета директоров ТГК-14 также вменяется ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Компания в своем телеграм-канале после появления информации о задержании Люльчева сообщила, что работает штатно, совет директоров компании намерен вскоре обсудить ежегодный план работ.

По данным ТГК-14 на 10 апреля 2025 года, 79,28% акций компании принадлежит АО "Дальневосточная управляющая компания" (ДУК), остальной частью владеют различные физлица и юрлица (в том числе free float). Совладельцами ДУК, по данным ТГК-14, являются бывший глава департамента корпоративных финансов РЖД - экс-гендиректор ООО "Синара-Шкода" Люльчев (78%) и Мясник (22%). Последний в 2015-2017 годах был гендиректором ТГК-14, затем его назначили руководителем дирекции капитального ремонта и реконструкции объектов электрификации и электроснабжения железных дорог - филиала ОАО "РЖД". ПАО "ТГК-14" обеспечивает тепловой энергией потребителей на территории Забайкальского края и Бурятии. В состав компании входят семь ТЭЦ, два энергетических комплекса установленной электрической мощностью 649,57 МВт и тепловой мощностью 3 тыс. 065 Гкал.ч.



