Семи вузам вынесли предостережения из-за несоблюдения требований к экзаменам для мигрантов

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Семи российским вузам вынесены предостережения в рамках контроля за соблюдением обязательных требований к проведению экзаменов и выдаче иностранным гражданам сертификата об успешной сдаче, сообщает пресс-служба Рособрнадзора в понедельник.

"Рособрнадзор объявил предостережения (...) в рамках федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации и выдаче иностранным гражданам сертификата. (...) Информация об объявленных предостережениях размещена в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. Вузам, получившим предостережения, предложено предпринять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований", - говорится в сообщении.

Предостережения получили Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Уфимский университет науки и технологий, Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, Вятский государственный университет, Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева, Дальневосточный федеральный университет, а также Московский центр качества образования.