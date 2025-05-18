Российские военные заявили об уничтожении в зоне СВО за сутки 45 пунктов управления БПЛА ВСУ

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие за минувшие сутки уничтожили 45 пунктов управления беспилотной авиацией украинской армии, заявили в воскресенье представители группировок, действующих в зоне проведения специальной военной операции.

"Уничтожены 34 пункта управления БПЛА, станция спутниковой связи Starlink", - заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

В зоне ответственности группировки "Восток" ВСУ потеряли за сутки 11 пунктов управления беспилотной авиацией, заявил представитель группировки Александр Гордеев.