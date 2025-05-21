Российские военные заявили об уничтожении более 50 пунктов управления дронами ВСУ

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Группировки "Запад" и "Восток" сообщили о ликвидации за сутки 54 пунктов управления беспилотниками вооруженных сил Украины.

"Уничтожены 42 пункта управления БПЛА, 13 станций спутниковой связи "Старлинк", станция радиоэлектронной борьбы "Квертус", а также два полевых склада боеприпасов противника", - сообщил представитель группировки "Запад" Иван Бигма.

По его словам, сбиты 13 украинских беспилотников самолетного типа.

Подразделениями группировки "Восток" за сутки уничтожены 12 пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ, сказал начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.