Совет директоров ТГК-14 отложил избрание нового председателя после ареста действующего

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "ТГК-14" отложил председателя на более поздний срок на фоне ареста действующего главы совета и основного владельца компании Константина Люльчева.

Заседание совета прошло 30 мая, сообщила компания. В числе прочих вопросов предполагалось избрание председателя совета директоров и его заместителя. Эти два вопроса было решено рассмотреть повторно позднее, новая дата не указана.

Другие вопросы - избрание членов комитетов, определение размера оплаты услуг аудитора - совет директоров рассмотрел в полном объеме. Также участники заседания приняли к сведению информацию о финансировании проектов по строительству энергоблоков на Улан-Удэнской ТЭЦ-2 (КОМ НГО), решили продолжать деятельность по привлечению финансирования проектов.

В конце мая Забайкалье были взяты под стражу председатель совета директоров и основной владелец ПАО "ТГК-14" Люльчев, а также член совета директоров ПАО "ТГК-14" Виктор Мясник. Они подозреваются по ч.4 ст.159 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Согласно материалам дела, поступившим в суд, Мясник, Люльчев и пока не установленные лица "с целью хищения денежных средств, полученных от регулируемого вида деятельности по продаже тепловой и электроэнергии", оформили документы с заведомо ложными сведениями. Отмечается, что фигуранты получили необоснованную прибыль и причинили ущерб потребителям в размере более 9 млн 750 тысяч рублей.

Среди пострадавших - АО "Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение" и АО "Улан-Удэнский авиационный завод". Оба предприятия входят в структуру госкорпорации "Ростех".

По данным ТГК-14 на 10 апреля 2025 года, 79,28% акций компании принадлежит АО "Дальневосточная управляющая компания" (ДУК), остальной частью владеют различные физлица и юрлица (в том числе free float). Совладельцами ДУК, по данным ТГК-14, являются бывший глава департамента корпоративных финансов РЖД - экс-гендиректор ООО "Синара-Шкода" Люльчев (78%) и Мясник (22%). Последний в 2015-2017 годах был гендиректором ТГК-14, затем его назначили руководителем дирекции капитального ремонта и реконструкции объектов электрификации и электроснабжения железных дорог - филиала ОАО "РЖД".

ПАО "ТГК-14" обеспечивает тепловой энергией потребителей на территории Забайкальского края и Бурятии. В состав компании входят семь ТЭЦ, два энергетических комплекса установленной электрической мощностью 649,57 МВт и тепловой мощностью 3,065 тыс. Гкал.ч.