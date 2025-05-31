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Судьба 576 жителей курского приграничья остается неизвестной

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о работе над реестром жителей региона из приграничных районов, утративших связь с родственниками после вторжения ВСУ.

"Исходя из официальных баз данных, а также сведений от волонтеров, глав районов и сельсоветов, в конечном счете в реестре значится 2287 человек: 1290 из них удалось найти, установлено примерное местонахождение 421 человека (это люди, как находящиеся на Украине, так и те, кто отказывается выезжать из освобожденных населенных пунктов)", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Хинштейн отметил, что в этот перечень входят и погибшие мирные жители.

"О судьбе 576 человек до сих пор, к сожалению, ничего неизвестно - работа по установлению их местонахождения ведется беспрерывно. Среди них есть и четверо несовершеннолетних", - уточнил врио губернатора.

Он также сообщил о числе погибших мирных жителей региона.

"По мере освобождения наших населенных пунктов военные и следователи находят свидетельства варварских преступлений ВСУ. Сегодня установлен факт смерти 304 мирных граждан. Большая часть из них опознана. Сейчас продолжается эвакуация тел погибших с пострадавших территорий (...)", - написал Хинштейн.

Он отметил, что поддержу оказали волонтеры, которые помогли с созданием карты возможных мест захоронениях мирных людей. "Конечно, цифра людей, о судьбе которых мы до сих пор не знаем, велика", - подчеркнул врио губернатора.

Курская область Александр Хинштейн
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