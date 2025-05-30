Путин поручил обеспечить поддержку пострадавшим жителям Белгородской и Курской областей

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить предоставление мер поддержки гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций федерального характера на территориях Белгородской и Курской областей.

Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

В нем, в частности, поручается правительству предоставить дополнительные государственные страховые гарантии пострадавшим в ходе специальной военной операции, контртеррористической операции на территории РФ, в результате обстрелов территории РФ украинскими вооруженными формированиями и терактов работникам специализированных унитарных госпредприятий, созданных в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности.

Кроме того, правительству поручено создать условия для поступления участников специальной военной операции на муниципальную службу, в том числе за счет корректировки квалификационных требований к стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, а также к уровню образования.