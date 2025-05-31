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Семеро пострадавших от ударов дронов ВСУ в Курской области находятся в тяжелом состоянии

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Девять пострадавших от ударов украинских беспилотников в Рыльском и Льговском районах Курской области находятся на лечении в стационарах; семь из них - в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"В стационарах Курска на лечении находятся 9 пострадавших от ночных ударов БПЛА ВСУ в Рыльском и Льговском районах Курской области, в том числе 4 детей", - сказал он журналистам в субботу.

Семь человек, в том числе трое детей - в тяжелом состоянии. Еще трое пациентов - в состоянии средней степени тяжести, сообщил помощник министра.

Организованы телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров Минздрава России. Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава, добавил Кузнецов.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что количество пострадавших в результате атаки ВСУ на Льговский и Рыльский районы возросло до 14 человек.

Курская область Минздрав РФ Алексей Кузнецов
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