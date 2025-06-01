Стрелявший с крыши дома житель Мурманска скончался в больнице

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Житель Мурманска, который в марте открыл огонь с крыши жилого дома и был задержан при штурме, 31 мая скончался в больнице, сообщила пресс-служба следственного управления СКР по Заполярью журналистам в воскресенье.

В сознание он не приходил.

30 марта вечером мужчина 1981 года рождения открыл огонь с крыши жилого дома в Мурманске, в результате был поврежден служебный автомобиль ППС. Стрелявшего ранили при штурме, в тяжелом состоянии он находился под охраной в лечебным учреждении.

В апреле ему предъявили объединение по ст. 317 и ч. 3 ст. 30, п. "а" и "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и покушение на убийство двух и более лиц).