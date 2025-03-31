Стрелявший с крыши здания в Мурманске находится в тяжелом состоянии

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Мужчина, который в воскресенье открыл огонь с крыши жилого дома в Мурманске, находится в тяжелом состоянии, сообщил журналистам руководитель отдела криминалистики регионального управления СКР Виталий Баранов.

"В настоящее время лицо, совершившее преступление, находится в тяжелом состоянии", - сказал Баранов.

По его словам, мужчина не вступал в переговоры, поэтому было принято решение о его нейтрализации.

Ранее региональное управление СКР сообщило, что мужчина, местный житель 1981 года рождения, с крыши стрелял по экипажу ППС, повреждения получил служебный автомобиль.

Стрелявшего обезвредили сотрудники мурманского СОБР "Росомаха" и ОМОН "Медведь" регионального управления Росгвардии. На месте были найдены два огнестрельных оружия.

Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).