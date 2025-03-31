Росгвардия нейтрализовала стрелявшего с крыши здания в Мурманске

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники мурманского СОБР "Росомаха" и ОМОН "Медведь" обезвредили неизвестного, который открыл огонь с крыши жилого дома в Мурманске.

Как сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии, силовики "в ходе штурма крыши 14-этажного здания нейтрализовали стрелка".

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис также подтвердил, что неизвестный обезврежен.

Как сообщалось ранее, вечером 30 марта неизвестный открыл огонь с крыши жилого дома на проспекте Кольский в Мурманске. Глава региона просил жителей Мурманска погасить свет, не подходить к окнам и не рисковать ради "горячего" видео.