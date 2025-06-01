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На стационарном лечении находятся 55 пострадавших в ЧП в Брянской области

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Более пятидесяти пострадавших при обрушении моста в Брянской области находятся на стационарном лечении, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"По оперативным данным, на стационарном лечении находятся 55 пострадавших в происшествии на железной дороге в Брянской области, в том числе четверо детей", - сказал он журналистам в воскресенье.

Четверо из пострадавших, в том числе ребенок, - в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра.

Шестеро пострадавших, в том числе трое детей, доставлены бригадами службы медицины катастроф на лечение в федеральные медцентры Минздрава РФ: Российскую детскую клиническую больницу, НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова, НМХЦ имени Пирогова, а также больницы департамента здравоохранения Москвы.

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Кузнецов сообщил, что все пациенты перенесли дорогу удовлетворительно, врачи приступили к диагностическим и лечебным мероприятиям.

13 человек обратились в медпункт Киевского вокзала по прибытии резервного поезда и были госпитализированы в городские стационары, еще трое госпитализированы в медучреждения РЖД.

33 пациента проходят лечение в больницах Брянска, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. 63 человека получили помощь психологов, сообщил помощник министра.

В ночь на воскресенье в Брянской области обрушился автомобильный мост, под которым проезжал пассажирский поезд "Климов-Москва", в результате чего с рельсов сошли четыре вагона с локомотивом. По последним данным, известно о семи погибших и 69 пострадавших. В СКР по факту произошедшего заведено уголовное дело.

Хроника Обрушение моста на поезд в Брянской области
Брянская область Минздрав РФ Алексей Кузнецов
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