В Брянской области убрали с ж/д полотна поврежденные три вагона и локомотив

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС РФ продолжают аварийно-восстановительные работы на месте обрушения моста в Брянской области, сообщила пресс-служба ведомства в воскресенье.

"Аварийно-восстановительные бригады убрали с железнодорожного полотна 3 вагона и локомотив, поврежденные в результате инцидента. Сейчас проводится разбивка крупных обломков моста и расчистка железнодорожного полотна от строительных конструкций", - говорится в сообщении.

Всего от МЧС к ликвидации последствий происшествия привлечены 72 человека и 12 единиц техники.

В ночь на воскресенье на перегоне Пильшино - Выгоничи в Брянской области обрушился автомобильный мост, под которым проезжал пассажирский поезд "Климово-Москва", в результате чего с рельсов сошли четыре вагона с локомотивом. На текущий момент, по данным губернатора региона Александра Богомаза, известно о семи погибших и 69 пострадавших.