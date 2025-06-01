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В Брянской области убрали с ж/д полотна поврежденные три вагона и локомотив

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС РФ продолжают аварийно-восстановительные работы на месте обрушения моста в Брянской области, сообщила пресс-служба ведомства в воскресенье.

"Аварийно-восстановительные бригады убрали с железнодорожного полотна 3 вагона и локомотив, поврежденные в результате инцидента. Сейчас проводится разбивка крупных обломков моста и расчистка железнодорожного полотна от строительных конструкций", - говорится в сообщении.

Всего от МЧС к ликвидации последствий происшествия привлечены 72 человека и 12 единиц техники.

В ночь на воскресенье на перегоне Пильшино - Выгоничи в Брянской области обрушился автомобильный мост, под которым проезжал пассажирский поезд "Климово-Москва", в результате чего с рельсов сошли четыре вагона с локомотивом. На текущий момент, по данным губернатора региона Александра Богомаза, известно о семи погибших и 69 пострадавших.

Хроника Обрушение моста на поезд в Брянской области
Брянская область МЧС
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