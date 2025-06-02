В Курской области расчистили автодорогу после обрушения железнодорожного моста

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В Курской области железнодорожники полностью расчистили участок автодороги после обрушения железнодорожного моста, сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

"Железнодорожники завершили расчистку участка автодороги в Курской области после обрушения железнодорожного путепровода на перегоне Остапово - Михайловский Рудник. Теперь дорожники смогут приступить к восстановлению автомобильного полотна", - говорится в сообщении.

К работам были привлечены более 100 человек, 10 единиц тяжелой техники и два восстановительных поезда.

В Железногорском районе Курской области мост обрушился 1 июня, когда по нему ехал товарынй поезд. По данным врио губернатора региона Александра Хинштейна, часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, один из машинистов получил травму ног, всю локомотивную бригаду доставили в больницу.