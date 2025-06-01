Объезд места подрыва моста в Курской области организован через Железногорск

Фото: Московская транспортная прокуратура/РИА Новости

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Объезд места обрушения железнодорожного моста на автомобильную дорогу в Железногорском районе Курской области организован через город Железногорск, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"В Курской и Брянской областях расследуют подрывы на железнодорожных путях. Автодорога, проходящая под мостом на 48-м км трассы Тросна - Калиновка в Железногорском районе, перекрыта. Движение транспорта организовано в объезд через город Железногорск", - говорится в сообщении.

Ранее врио губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об обрушении железнодорожного моста в Железногорском районе во время движения по нему грузового состава. По его данным, часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, один из машинистов получил травмы ног, всю локомотивную бригаду доставили в больницу.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело.