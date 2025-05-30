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Кабмин создаст подкомиссию по точечной финподдержке компаний в разных отраслях

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Вопросы финансового оздоровления отдельных компаний в различных отраслях будет рассматривать специальная подкомиссия при правительстве РФ. Поручение сформировать такую структуру дал премьер-министр Михаил Мишустин по итогам совещания по вопросам поддержки угольной отрасли.

"Будет создана подкомиссия по оказанию финансовых мер государственной поддержки отдельным организациям отраслей экономики. Возглавит подкомиссию министр финансов Антон Силуанов", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

В состав подкомиссии должны войти представители Минэкономразвития, Центрального банка, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы по финансовому мониторингу и других ведомств.

Перечень компаний, которые смогут претендовать на адресную поддержку, будет формироваться с участием профильных регуляторов, следует из сообщения правительства. В частности, по итогам совещания по проблемам угольной промышленности Минфину с Минэнерго поручено до 5 июня "проработать и утвердить критерии, на основании которых будут приниматься решения о рассмотрении заявок о господдержке отраслевых компаний".

Рассмотрением финансового положения в целом отраслей в правительстве занимается подкомиссия по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики, возглавляемая вице-премьером Александром Новаком.

Антон Силуанов Михаил Мишустин Минфин РФ
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