Кабмин РФ утвердил меры поддержки угольной отрасли

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил ряд мер по поддержке угольной отрасли, сообщило правительство РФ в своем официальном телеграм-канале.

В частности, будут утверждены планы финансового оздоровления предприятий отрасли, в том числе предусматривающие помощь непосредственных бенефициаров (акционеров), а также ограничения на выплату дивидендов, повышение оплаты труда высшему менеджменту, оптимизацию затрат.

Помимо этого, угольным компаниям будут предоставляться адресные субсидии на компенсацию части стоимости логистических затрат при экспорте продукции на дальние расстояния.

Также до 1 декабря все угольные предприятия получат отсрочку по НДПИ и страховым взносам. При необходимости отдельным решением подкомиссии отсрочка может быть продлена и на более длительный период.

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