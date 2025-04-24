Законопроект об отдельном жилье для студенческих семей в общежитии внесли в ГД

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект № 902651-8 о новых правилах распределения мест в студенческих общежитиях, который предусматривает в том числе создание в общежитиях семейных блоков.

"На федеральном уровне будет утвержден порядок предоставления мест в общежитиях и четкие условия нуждаемости. Приоритет за детьми-сиротами, инвалидами останется. Сведения о количестве свободных мест будут публичны. Изменение условий нуждаемости станет основанием для расторжения договора. (...) Благодаря закону администрации смогут передать комнаты тем, кому они действительно нужны. В общежитиях будут создаваться семейные блоки, приоритетное право на жилье и совместное проживание получат студенческие семьи, даже если супруги учатся в разных вузах", - написал в Telegram один из разработчиков проекта, председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

Полномочием по определению типового порядка предоставления жилых помещений в общежитиях предлагается наделить Минобрнауки и Минпросвещения.

Исходя из сложившегося правового регулирования, в большинстве образовательных организаций предоставление семейных жилых помещений осуществляется по принципу "свободное жилое помещение, в случае получения мест в общежитии семейными студентами, становится "семейным жилым помещением", сказано в пояснительной записке к законопроекту.

"Законопроект же меняет данный принцип на более социально ориентированный: отдельное жилое помещение в общежитии, определенное для совместного проживания обучающихся с членами их семьи, становится свободным жилым помещением только при отсутствии семейных студентов, нуждающихся в жилых помещениях в общежитии", - отмечается в записке.