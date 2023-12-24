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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

В РФ утвержден порядок выдачи жилищных сертификатов для детей-сирот старше 23 лет

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В 2024 году дети-сироты, достигшие возраста 23 лет, начнут получать сертификаты на покупку благоустроенного жилья в любом регионе или на полное погашение ипотечного кредита.

Как говорится в сообщении на сайте российского кабинета министров, правила предоставления таких сертификатов утверждены постановлением правительства.

"Заявление на получение сертификата можно будет подать лично, обратившись в МФЦ, или дистанционно, в личном кабинете на портале госуслуг, - отмечается в сообщении. - Для защиты сирот от мошенников средства сертификата будут направляться сразу на счета продавцов квартир или кредитных организаций, если речь идет о погашении ипотеки".

Постановление, как сообщил кабмин, подготовлено для реализации новых норм федерального закона "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", принятых в августе 2023 года.

Эти нормы на федеральном уровне расширили формы обеспечения жильем сирот, которые раньше могли претендовать на получение квартиры только по договору найма специализированного жилого помещения.

Правительство РФ
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