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Источники сообщили, что авиасалон МАКС, скорее всего, не состоится третий год подряд

Источники сообщили, что авиасалон МАКС, скорее всего, не состоится третий год подряд
Фото: "Интерфакс"

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - XVI Международный авиационно-космический салон (МАКС), проведение которого ожидалось летом 2025 года, скорее всего, не состоится, сообщил "Интерфаксу" источник в авиаотрасли.

Про отмену МАКС слышал еще один осведомленный источник агентства. По его данным, как и в 2024 году, организаторы взамен проведут онлайн-проект eMAKS: выставочная и демонстрационная программы будут представлены на сайте авиасалона.

Отмена связана в первую очередь с соображениями безопасности, отметил один из источников. Кроме того, флагманские проекты гражданского авиапрома, такие как МС-21 и SJ-100, которые можно было бы продемонстрировать на МАКСе, ожидаются только в 2026 году, добавил он.

"Интерфакс" направил запросы в АО "Авиасалон" (устроитель МАКС), "Ростех" и Минпромторг (на сайте "Авиасалона" обозначены как организаторы). В пресс-службе Минпромторга запрос перенаправили в оргкомитет.

МАКС исторически проводился раз в два года на аэродроме ЛИИ имени Громова в подмосковном Жуковском. Впервые он состоялся в 1993 году, в последний раз - в 2021 году (с 20 по 25 июля). Запланированный в 2023 году МАКС был перенесен на 2024 год: тогда источники ряда СМИ объясняли это решение соображениями безопасности.

Но и в 2024 году МАКС не состоялся: в июне "Авиасалон" сообщил о планах его проведения в 2025 году. "Нет сомнений, что по количеству новинок и премьерных показов МАКС-2025 станет одним из наиболее ярких событий десятилетия", - отмечалось в пресс-релизе компании. В отчетности "Авиасалона" говорилось о работе по привлечению экспонентов из ряда зарубежных стран, в том числе Азиатско-Тихоокеанского региона, Средней Азии, Китая.

МАКС МС-21 Минпромторг Ростех Жуковский
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