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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

Глава "Газпром нефти" заявил, что нефтегазовая отрасль импортозаместила до 80% IT-решений

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Нефтегазовая отрасль к настоящему моменту сумела импортозаместить до 80% необходимых IT-решений, сказал журналистам председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков, который возглавляет Индустриальный центр компетенций (ИЦК) "Нефтегаз, нефтехимия и недропользование". Демо-день отраслевого ИЦК прошел в пятницу в офисе "Транснефти".

"Если подводить предварительные итоги, то можно говорить, что более 80% IT-решений, мы называем это ландшафтом, в нефтегазовой отрасли замещены отечественными наработками. Это разведка, добыча, переработка, сбыт. Большое количество бизнес-процессов, их сотни, в которых применяются российские технологии. У нас есть амбиция - к 2027 году на 100% закрыть потребности отрасли отечественными решениями. А начинали мы в 2014 году, когда только 8% необходимых решений были отечественными", - сказал Дюков.

"Теперь мы говорим не только о технологическом суверенитете, но уже о технологическом лидерстве в мире. Есть ряд задач, решения которых в мире еще нет, а мы над этим работаем. Если получатся хорошие результаты, то перед нами откроются перспективы экспорта российского программного обеспечения для глобальных нефтегазовой и нефтехимической сферы", - добавил Дюков.

Вице-президент "Транснефти" Андрей Бадалов отметил, что в рамках работы ИЦК "Нефтегаз, нефтехимия и недропользование" совместно действуют представители разных компаний отрасли. В ходе разработки проектов значительное внимание уделяется импортозамещению в области безопасности, подчеркнул он.

"Транснефть" отвечает за единую лабораторную информационную систему. Планируем, что к концу года она будет внедрена не только в "Транснефти", но в "Газпром нефти". Постепенно создаем единую информационную среду оценки качества нефти и нефтепродуктов. Она позволяет быстрее решать текущие задачи", - добавил Бадалов.

В ходе демо-дня отраслевого ИЦК в пятницу был представлен статус достижений технологической независимости нефтегазовой отрасли. Обсуждались продукты рынка индустриального программного обеспечения и ключевых потребностей индустриальных компаний. Разработчики продемонстрировали реальные кейсы внедрения передовых ИТ-продуктов на базе российских промышленных предприятий и технологических центров.

Александр Дюков Газпром Транснефть Газпром нефть
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