Правительство проработает дополнительные меры поддержки разработчиков ПО

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Правительство предлагает проработать дополнительные меры поддержки разработчиков российского софта, заявил на конференции ЦИПР-2025 премьер-министр Михаил Мишустин.

"Например, по итогам успешного внедрения у себя нового отечественного решения таким заказчикам (самостоятельно занимавшимся разработкой тиражируемых IT-решений - ИФ) могут быть предоставлены самые различные меры налогового стимулирования для компенсации части понесенных затрат, - сказал Мишустин. - Предлагаю проработать такие механизмы".

При этом он отметил, что к настоящему времени правительством были поддержаны заявки крупных компаний о реализации своими силами более ста проектов по разработке тех или иных программных продуктов на сумму порядка 150 млрд рублей.

"И это дало конкретные результаты, - считает премьер. - Сегодня такие технологии благополучно тиражируются и используются на других предприятиях".

Он напомнил, что подобные проекты реализуются в рамках 36 индустриальных центров компетенции (ИЦК), в которые входят около 500 компаний-заказчиков и компаний-разработчиков.

"Именно на их базе были сформулированы проекты по донастройке существующих решений, созданию новых и их пилотному внедрению, - отметил Мишустин. - Правительство одобрило сто шестьдесят предложенных инициатив. По ста сорока - началась реализация. Причем только на тридцать две из них потребовались гранты от государства".

По данным правительства, к настоящему времени выполнены 66 проектов, в том числе в нефтегазовой отрасли и энергетике, строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве, в транспорте и телекоме.

Помимо этого Мишустин предложил дополнительно простимулировать использование российского ПО для обработки и хранения персональных данных, а также облачных сервисов.

"Будем формировать условия для перехода на него (российское ПО - ИФ) операторов персональных данных", - сказал премьер.

Что касается облаков, то здесь, по его словам, необходимо сделать так, чтобы крупный бизнес выбирал и использовал именно российские аналоги (зарубежных - ИФ) облачных сервисов.

Также Мишустин указал на необходимость дополнительной поддержки российского "строительного" ПО. Речь идет, в частности, о системах информационного моделирования и проектирования объектов (САПР, ТИМ или BIM-системы - ИФ).

По его словам, для дополнительной поддержки российского ПО можно использовать госзакупки.

"А при включении в реестр российского софта должны отдельно маркироваться так называемые нативные приложения и решения, которые созданы с нуля и не зависят от международных продуктов в открытом доступе, - полагает председатель правительства. - Они должны получить приоритет при госзакупках".

Мишустин добавил, что уже действующие меры поддержки IT-отрасли обеспечили ее интенсивное развитие в России.

"С 2022 года объем продаж отечественных IT-решений и услуг увеличился почти вдвое, достигнув 4,5 трлн рублей, - сказал премьер. - IT-компании интенсивно наращивают инвестиции в собственное развитие, в том числе закупают оборудование, расширяют вычислительные мощности. Их вложения в основной капитал выросли в 2,5 раза за трехлетку и превысили по итогам прошлого года 800 млрд рублей".