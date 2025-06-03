В РФ за полгода с реализации сняли 6 млн упаковок БАДов с запрещенными веществами

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Более 6 млн упаковок биологически активных добавок с запрещенными веществами снято с продажи за второе полугодие 2024 года благодаря системе маркировки, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"По биологически активным добавкам: более 6 млн упаковок с запрещенными компонентами было снято с реализации и также теперь не пробиваются на кассе", - сказала Попова журналистам.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства, данное количество упаковок БАДов было снято с продажи за второе полугодие 2024 года.

Попова также сообщила, что благодаря системе маркировки, "за прошлый год в 40 раз снизились продажи просроченной молочной продукции".

Также, по ее словам, на 89% снизились продажи бутилированной воды неизвестного происхождения.