РФ за девять месяцев увеличила производство БАДов почти на 21%

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Производство биологически активных добавок (БАД) в РФ в январе-сентябре составило 21,2 тыс. тонн, что на 20,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил Росстат в среду.

В сентябре в годовом выражении рост составил 25,3%, по сравнению с августом этого года - 34,5%.

По оценкам Роспотребнадзора, которые ранее были приведены в материале группы "Деловой профиль", сейчас биодобавки принимают от 8% до 20% россиян. Доля граждан, регулярно употребляющих БАДы, ежегодно увеличивается примерно на 5%.

Наиболее крупными производителями этой продукции в РФ являются компании "Эвалар", "Отисифарм", "Аквион", "Нижфарм", "Алтайвитамины", "Марбиофарм", "Фармстандарт-Уфавита", "Юнифарм" и другие.

Между тем, как считает министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, рынок БАДов требует более активного внимания со стороны регулирующих органов. Об этом она заявляла на международном форуме "Биопром" в Геленджике в начале октября.

По ее словам, эта отрасль "очень пока серая", наднациональные техрегламенты ЕАЭС занимаются только лечебным и частью специализированного питания. Это требует усиления внимания к отрасли со стороны государства, "регулирования этих вещей, чтобы они не нанесли вреда", сказала она.

"Да, это сейчас увлечение, да, наверное, это может быть полезно, но это надо все проверять. Это должно быть, в первую очередь, безопасно и не наносить вреда здоровью. Это чистые биотехнологии, которые требуют дополнительного регулирования", - считает Лут.

По оценкам BusinesStat, в 2023 году импорт БАДов в РФ сократился на 8% - до 82 млн упаковок с 89 млн годом ранее.

С 1 октября 2023 года в РФ введена обязательная маркировка продукции и подача сведений о ее вводе в оборот, в том числе для импортеров. С 1 ноября 2023 года зарубежные поставщики обязаны вносить в декларации на товары сведения о кодах маркировки.