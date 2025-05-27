Около 60% россиян не видят необходимости идти ко врачу перед началом приема БАД

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В РФ 60% жителей не считают необходимым сдавать анализы и консультироваться с врачом перед началом приема биологически активных добавок, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"На сегодняшний день, по данным статистики, 60% жителей нашей страны считают, что для того, чтобы начинать применение БАДов, никаких консультаций ни с какими специалистами не надо (проводить - ИФ), и так все же понятно. И применяют БАДы самостоятельно, не сдавая перед этим никакие анализы, не контролируя состояние своего здоровья в процессе употребления соответствующих веществ", - сказала Ракова во вторник на форуме "Россия и мир: тренды здорового долголетия".

По ее словам, "как минимум, это никакой пользы, а просто трата денег, а как максимум - может причинить определенный вред здоровью".

Ранее сообщалось, что Госдума приняла во втором и в третьем, окончательном, чтении закон об особенностях регулирования применения БАДов.

Закон запрещает распространение информации, содержащей предложение о розничной торговле БАДами, в том числе дистанционным способом, розничная торговля которыми запрещена. Закон вводит механизм досудебной блокировки сайтов с информацией о БАД, запрещенных к продаже.

