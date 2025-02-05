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Производство БАДов в России за год увеличилось на 20,5%

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В России в 2024 году производство биологически активных добавок составило 29,6 тысячи тонн, что на 20,5% больше, чем в 2023 году, сообщил Росстат.

В декабре в годовом выражении рост составил 26,5%, в ноябре - 19%.

По оценкам Роспотребнадзора, которые ранее были приведены в материале группы "Деловой профиль", сейчас биодобавки принимают от 8% до 20% россиян. Согласно отчету "Агентства инноваций Москвы", БАДы регулярно покупают до 60% россиян.

По оценкам BusinesStat, в 2024 году на БАДы отечественного производства в среднем приходится около 80% всех продаж добавок в стране.

Поставки этой продукции идут из Вьетнама, Индии, Польши, Турции, Китая и некоторых других стран.

Как считает министр сельского хозяйства Оксана Лут, рынок БАДов требует более активного внимания со стороны регулирующих органов. Об этом она заявляла на международном форуме "Биопром" осенью 2024 года.

По ее словам, эта отрасль "очень пока серая", наднациональные техрегламенты ЕАЭС занимаются только лечебным и частью специализированного питания. Это требует усиления внимания к отрасли со стороны государства, "регулирования этих вещей, чтобы они не нанесли вреда", сказала она.

С 1 октября 2023 года в России введена обязательная маркировка этой продукции и подача сведений о ее вводе в оборот, в том числе для импортеров. С 1 ноября 2023 года зарубежные поставщики обязаны вносить в декларации на товары сведения о кодах маркировки.

Роспотребнадзор Росстат Оксана Лут Минсельхоз БАД
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