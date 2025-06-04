Совфед одобрил закон о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу детям энергетиков

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об установлении ответственности за продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков.

Закон вводит административную ответственность за продажу несовершеннолетнему безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических), предусмотрев за данное правонарушение следующие размеры штрафов: для граждан от 30 тыс. до 50 тыс. руб.; для должностных лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. руб.; для юрлиц - от 300 тыс. до 500 тыс. руб.

Дела о таких административных правонарушениях будут рассматривать руководители органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие региональный государственный контроль (надзор) в области продажи безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических), и их заместители.

Также дела будут рассматривать должностные лица органов внутренних дел (полиции) - при непосредственном обнаружении должностными лицами органов внутренних дел признаков административных правонарушений, предусматривает закон.

Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.

1 марта 2025 года вступил в силу закон о запрете продавать несовершеннолетним тонизирующие безалкогольные напитки, в том числе энергетические. Если у продавцов появляются сомнения относительно совершеннолетия покупателя, у них есть право потребовать документ, позволяющий установить возраст.