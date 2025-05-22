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Закон о штрафах до 500 тыс. руб. за продажу детям энергетиков принят Госдумой

Закон о штрафах до 500 тыс. руб. за продажу детям энергетиков принят Госдумой
Фото: Getty Images

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Госдума в четверг приняла закон об установлении ответственности за продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков.

Закон вводит административную ответственность за продажу несовершеннолетнему безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических), предусмотрев за данное правонарушение следующие размеры штрафов: на граждан от 30 тыс. до 50 тыс. руб.; на должностных лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. руб.; на юр. лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. руб.

Дела о таких административных правонарушениях будут рассматривать руководители органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие региональный государственный контроль (надзор) в области продажи безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических), и их заместители.

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Также дела будут рассматривать должностные лица органов внутренних дел (полиции) - при непосредственном обнаружении должностными лицами органов внутренних дел (полиции) признаков административных правонарушений, предусматривает закон.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

"Это решение станет продолжением системной работы на законодательном уровне по защите здоровья подрастающего поколения", - отметил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя закон.

Он напомнил, что энергетики наносят вред здоровью и особенно опасны для растущего организма, в частности, страдают сердце и кровеносная система. Из-за регулярного потребления энергетиков может обостриться ряд заболеваний нервной системы.

Председатель Госдумы считает, что ответственность для нарушающих запрет продавцов необходима: "Недопустимо, чтобы недобросовестные торговцы пополняли кассу за счет здоровья детей", - сказал он.

1 марта 2025 года вступил в силу закон о запрете продавать несовершеннолетним тонизирующие безалкогольные напитки, в том числе энергетические. Если у продавцов появляются сомнения относительно совершеннолетия покупателя, у них есть право потребовать документ, позволяющий установить возраст.

Госдума
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