Запрет на продажу несовершеннолетним энергетиков и газосодержащих товаров вступает в силу в РФ

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Первого марта вступает в силу закон, запрещающий продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетики.

"Защита здоровья детей - приоритет Государственной Думы. В этой связи принят ряд решений, ограждающих их от потребления опасной продукции, которая может привести к серьезным заболеваниям. Речь идет о запрете продажи несовершеннолетним энергетиков и газосодержащих товаров", - сказал ранее журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Кроме того, в марте вступает в силу закон о правилах производства и обращения некурительных табачных изделий на территории России, в том числе запрещающий использовать в них ароматизаторы и некоторые другие вещества. Закрепляется термин "бестабачная смесь для нагревания".