Пробный запуск ракеты-носителя "Союз-5" с комплекса "Байтерек" намечен на декабрь

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Жаслан Мадиев сообщил, что работы в рамках российско-казахстанского проекта по созданию на космодроме Байконур космического ракетного комплекса "Байтерек" для пусков ракеты-носителя "Союз-5" идут по плану, первый тестовый запуск будет в декабре 2025 года.

"Все работы по созданию объектов наземной инфраструктуры, производства самого ракетоносителя на заводе "Прогресс" в Самаре идут в плановом порядке. Мы регулярно посещаем эти предприятия для того, чтобы наши специалисты участвовали при испытаниях того или иного оборудования на производственных площадках", - сказал Мадиев на пленарном заседании мажилиса.

"По плану ракетоноситель прибудет в Казахстан в конце октября для того, чтобы последний этап испытания провести, и в декабре текущего года первый тестовый запуск совершить", - отметил он.

Проект создания на космодроме Байконур космического ракетного комплекса "Байтерек" для пусков ракеты-носителя "Союз-5" является крупнейшим в рамках российско-казахстанского сотрудничества в космической отрасли. Согласно проекту, российская сторона создает новейшую ракету-носитель "Союз-5", а казахстанская сторона отвечает за создание наземной инфраструктуры и модернизацию космического ракетного комплекса "Байтерек".

Сроки начала строительства комплекса "Байтерек" неоднократно сдвигались в связи с подготовкой технической документации по проекту и были запланированы на конец 2022 года. Ракета "Союз-5" должна была впервые стартовать с "Байтерека" до конца 2023 года. Однако позже стороны договорились о переносе начала летных испытаний на 2025 год. Не менее трех испытательных пусков ракеты-носителя "Союз-5" с КРК "Байтерек" планировалось выполнить до 2027 года.