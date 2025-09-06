Поиск

В правительстве сообщили о завершающем этапе работы над ракетой-носителем "Союз-5"

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров посетил ракетно-космический центр "Прогресс" в Самаре, где, в частности, ознакомился с работой над ракетой-носителем "Союз-5", сообщила в субботу пресс-служба правительства.

"Первый вице-премьер ознакомился с производственными возможностями предприятия, текущими и перспективными проектами, а также посетил агрегатно-сварочно-сборочный цех, где ведется изготовление ракеты-носителя "Союз-5". Работа над ней находится на завершающем этапе", - говорится в сообщении.

В мероприятии принял участие генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов.

По официальной информации, новая ракета-носитель создается для обеспечения запусков автоматических космических аппаратов на солнечно-синхронные, высокоэллиптические, геопереходные и геостационарные орбиты. В составе ракеты-носителя "Союз-5" используются новые двигатели разработки НПО "Энергомаш " (входит в "Роскосмос"). Ракета сможет выводить на низкую околоземную орбиту 17 тонн полезной нагрузки.

РКЦ "Прогресс" обеспечивает полный цикл изготовления космической техники и является ведущим предприятием ракетно-космической промышленности по разработке, выпуску и эксплуатации ракет-носителей среднего класса.

