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"Роскосмос" обсудил с Минцифры Казахстана проект "Байтерек" на Байконуре

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов и министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Жаслан Мадиев обсудили на космодроме Байконур реализацию совместного проекта по созданию космического ракетного комплекса "Байтерек", сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Главным вопросом встречи стала реализация совместного проекта - космического ракетного комплекса "Байтерек". Наземную инфраструктуру для запусков создает казахстанская сторона, перспективную ракету среднего класса "Союз-5" разрабатывают на самарском предприятии РКЦ "Прогресс", - говорится в сообщении.

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В госкорпорации сообщили, что начало летных испытаний ракеты-носителя "Союз-5" с космического ракетного комплекса "Байтерек" запланировано на конец 2025 года.

"В настоящее время продолжаются работы по изготовлению технологического оборудования на заводах-изготовителях, идут заводские испытания образцов и изделий для технического и стартового комплексов. Проводятся испытания составных частей ракеты-носителя "Союз-5", развернуты строительно-монтажные работы по модернизации наземной инфраструктуры", - сказали в пресс-службе.

Там сообщили, что также обсуждалась подготовка к предстоящему 70-летнему юбилею комплекса "Байконур". Основные праздничные мероприятия пройдут 2 июня в городе Байконур.

"Также сегодня на космодроме Байконур Дмитрий Баканов осмотрел стартовые и технические комплексы ракеты тяжелого класса "Протон-М" и объекты Центра подготовки космонавтов", - сообщили в "Роскосмосе".

"Байтерек" - строящийся российско-казахстанский космический ракетный комплекс на Байконуре, с которого планируется осуществлять запуск ракет "Союз-5".

Ракета-носитель среднего класса "Союз-5" получила название "Иртыш", головным разработчиком является РКК "Энергия". Ракета создается в рамках ОКР "Феникс" на двигателе РД-171МВ. Это будет двухступенчатая ракета. Ее будут запускать с "Байконура" в рамках совместного проекта с Казахстаном со старта, который ранее использовался ракетами "Зенит". "Союз-5" сможет вывести на опорную орбиту до 17 тонн.

Байконур Байтерек Роскосмос Казахстан
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