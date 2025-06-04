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В Москве ожидают, что меры Белграда предотвратят поставки сербского оружия Киеву

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Россия исходит из того, что меры Белграда предотвратят дальнейшее попадание сербского оружия на Украину, и убеждена, что Сербия осознает риски, связанные с такими поставками, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы приняли к сведению публично изложенные заверения главы сербского государства (Александра Вучича - ИФ) о том, что инициирована ревизия военно-технического сотрудничества Белграда со странами-партнерами на предмет выявления махинаций с сертификатами конечного пользователя", - сказала Захарова на брифинге в среду.

По ее слова, Россия исходит из того, "что объявленные меры позволят своевременно фиксировать и расторгать сомнительные экспортные сделки, предотвращать утечку продукции военного назначения не по адресу".

"Убеждены, что в Сербии хорошо осознают всю гамму рисков, с которыми сопряжено попадание продукции национального военно-промышленного комплекса в руки киевского режима и примут эффективные и достаточные меры, чтобы ничто не бросало тень на добрые отношения между нашими странами", - заключила Захарова.

Ранее в Службе внешней разведки РФ заявили, что "по поступающей в СВР информации, сербские оборонные предприятия вопреки декларируемому официальным Белградом "нейтралитету" продолжают поставки боеприпасов Киеву". По данным СВР, "прикрытием для антироссийских действий служит нехитрая схема с использованием фальшивых сертификатов конечного пользователя и стран-посредников". Чаще всего, согласно информации СВР, "фигурируют страны НАТО, прежде всего Чехия, Польша, Болгария", а в последнее время "с этой целью задействуются также экзотические варианты с привлечением африканских государств".

В СВР отмечали, что "вклад сербских оборонщиков в развязанную Западом войну, итогом которой в Европе хотели бы видеть "стратегическое поражение" России, исчисляется сотней тысяч снарядов для РСЗО и гаубиц, а также миллионом патронов для стрелкового оружия".

После этого Вучич заявил, что информация о поставках оружия из Сербии на Украину не во всем верна, российские и сербские специалисты в рамках рабочей группы установят факты.

МИД РФ Мария Захарова Сербия Украина Александр Вучич
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