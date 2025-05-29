Вучич заявил, что информация о поставках вооружения Украине через третьи страны не во всем верна

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Президент Сербии Александр Вучич заявил, что информация о поставках оружия из Сербии на Украину не во всем верна, российские и сербские специалисты в рамках рабочей группы установят факты.

"Вместе с российскими партнерами мы сформировали рабочую группу для того, чтобы установить факты", - сказал в четверг Вучич в эфире сербского телерадиоканала РТС.

По его словам, некоторые сообщения по этой теме не соответствуют действительности. "Так, например, действительно есть договор (о поставках оружия) с Чехией, но разрешения на реэкспорт нет", - сказал президент.

"Существует и еще один факт. Мы направляем вооружение для снабжения нашей армии", - отметил он.

Ранее в четверг Служба внешней разведки (СВР) РФ сообщила, что оборонные предприятия Сербии через ряд стран-посредников поставляют боеприпасы Киеву.

"По поступающей в СВР информации, сербские оборонные предприятия вопреки декларируемому официальным Белградом "нейтралитету" продолжают поставки боеприпасов Киеву", - говорится в сообщении, распространенном пресс-бюро СВР.

В нем отмечается, что "прикрытием для антироссийских действий служит нехитрая схема с использованием фальшивых сертификатов конечного пользователя и стран-посредников".

"В числе последних чаще всего фигурируют страны НАТО, прежде всего Чехия, Польша, Болгария. В последнее время с этой целью задействуются также экзотические варианты с привлечением африканских государств", - заявили в СВР.

"Вклад сербских оборонщиков в развязанную Западом войну, итогом которой в Европе хотели бы видеть "стратегическое поражение" России, исчисляется сотней тысяч снарядов для РСЗО и гаубиц, а также миллионом патронов для стрелкового оружия", - говорится в сообщении.