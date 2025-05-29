Поиск

Вучич заявил, что информация о поставках вооружения Украине через третьи страны не во всем верна

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Президент Сербии Александр Вучич заявил, что информация о поставках оружия из Сербии на Украину не во всем верна, российские и сербские специалисты в рамках рабочей группы установят факты.

"Вместе с российскими партнерами мы сформировали рабочую группу для того, чтобы установить факты", - сказал в четверг Вучич в эфире сербского телерадиоканала РТС.

По его словам, некоторые сообщения по этой теме не соответствуют действительности. "Так, например, действительно есть договор (о поставках оружия) с Чехией, но разрешения на реэкспорт нет", - сказал президент.

"Существует и еще один факт. Мы направляем вооружение для снабжения нашей армии", - отметил он.

Ранее в четверг Служба внешней разведки (СВР) РФ сообщила, что оборонные предприятия Сербии через ряд стран-посредников поставляют боеприпасы Киеву.

"По поступающей в СВР информации, сербские оборонные предприятия вопреки декларируемому официальным Белградом "нейтралитету" продолжают поставки боеприпасов Киеву", - говорится в сообщении, распространенном пресс-бюро СВР.

В нем отмечается, что "прикрытием для антироссийских действий служит нехитрая схема с использованием фальшивых сертификатов конечного пользователя и стран-посредников".

"В числе последних чаще всего фигурируют страны НАТО, прежде всего Чехия, Польша, Болгария. В последнее время с этой целью задействуются также экзотические варианты с привлечением африканских государств", - заявили в СВР.

"Вклад сербских оборонщиков в развязанную Западом войну, итогом которой в Европе хотели бы видеть "стратегическое поражение" России, исчисляется сотней тысяч снарядов для РСЗО и гаубиц, а также миллионом патронов для стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Александр Вучич Белград СВР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Советник Трампа счел, что вердикт суда США по пошлинам удастся обжаловать

В британском Минобороны заявили о планах активизировать кибероперации против РФ и КНР

В Казахстане подтвердили планы ОПЕК+ увеличить добычу нефти в июле

В Казахстане подтвердили планы ОПЕК+ увеличить добычу нефти в июле

В СВР обвинили оборонные предприятия Сербии в поставках боеприпасов Украине

DeepSeek выпустил новую версию своей ИИ-модели

DeepSeek выпустил новую версию своей ИИ-модели

Эрдоган согласен на организацию в Стамбуле дальнейших переговоров РФ и Украины

Эрдоган согласен на организацию в Стамбуле дальнейших переговоров РФ и Украины

США запускают серийное производство модернизированной мощной ядерной авиабомбы

Москва пока не получала ответ Киева на предложение провести переговоры 2 июня в Стамбуле

Песков сообщил, что телефонный разговор Путина и Трампа пока не планируется

Песков сообщил, что телефонный разговор Путина и Трампа пока не планируется
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2276 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6445 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе409 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });