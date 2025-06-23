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В Кремле заявили, что Москва и Белград обсудили тему поставок боеприпасов ВСУ

Дмитрий Песков назвал этот вопрос болезненным и для РФ, и для самой Сербии

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В Кремле рассчитывают, что Сербия примет меры, если имела место поставка военной продукции на Украину с использованием обходных схем.

"Мы надеемся, что нет, что будут приняты меры, тем более, что эта тема поднималась и в контактах с сербскими друзьями, и были даны соответствующие заверения. Поэтому мы надеемся, что даже если случайно такая практика имела место, то будут приняты меры", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Life Александру Юнашеву, отвечая на вопрос, не повлияет ли на отношения России и Сербии соответствующая ситуация.

В РоссииВ Москве ожидают, что меры Белграда предотвратят поставки сербского оружия КиевуЧитать подробнее

Эта тема, отметил он, требует особого внимания, "учитывая болезненность этой темы для нас, да и для самой Сербии".

В Службе внешней разведки (СВР) РФ в понедельник сообщили, что сербские предприятия ВПК наращивают экспорт военной продукции на Украину, "во многом это стало возможным за счет использования опосредованных схем поставок".

"Производимые на оборонных предприятиях Сербии боеприпасы, преимущественно для тяжелых дальнобойных систем, отправляются в интересах Украины в страны НАТО в виде полных комплектов деталей для сборки, что позволяет Киеву в дальнейшем формально получать уже как бы не сербскую военную продукцию, а собранную на оружейных заводах западных государств", - говорится в релизе, распространенном пресс-бюро СВР.

В Службе отметили, что "сборка и снаряжение боеприпасов осуществляются прежде всего в Чехии и Болгарии".

Ранее президент Сербии Александр Вучич говорил, что информация о поставках оружия из Сербии на Украину не во всем верна, российские и сербские специалисты в рамках рабочей группы установят факты.

Дмитрий Песков СВР Сербия Украина
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