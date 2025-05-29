В СВР обвинили оборонные предприятия Сербии в поставках боеприпасов Украине

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Оборонные предприятия Сербии через ряд стран-посредников поставляют боеприпасы Киеву, сообщили в Службе внешней разведки (СВР) РФ.

"По поступающей в СВР информации, сербские оборонные предприятия вопреки декларируемому официальным Белградом "нейтралитету" продолжают поставки боеприпасов Киеву", - говорится в сообщении, распространенном пресс-бюро СВР.

В нем отмечается, что "прикрытием для антироссийских действий служит нехитрая схема с использованием фальшивых сертификатов конечного пользователя и стран-посредников".

"В числе последних чаще всего фигурируют страны НАТО, прежде всего Чехия, Польша, Болгария. В последнее время с этой целью задействуются также экзотические варианты с привлечением африканских государств", - заявили в СВР.

"Вклад сербских оборонщиков в развязанную Западом войну, итогом которой в Европе хотели бы видеть "стратегическое поражение" России, исчисляется сотней тысяч снарядов для РСЗО и гаубиц, а также миллионом патронов для стрелкового оружия", - говорится в сообщении.