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На местах подрывов мостов в Курской и Брянской областях изъяты части взрывных устройств

На местах подрывов мостов в Курской и Брянской областях изъяты части взрывных устройств
Фото: Дмитрий Радченко/ТАСС

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Следователи изъяли на местах подрывов мостов в Брянской и Курской областях части взрывных устройств, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко.

"Проведены первоначальные следственные действия, в ходе которых изъяты части взрывных устройств, а также иные вещественные доказательства. Допрошены свидетели, потерпевшие, сотрудники компании ОАО "РЖД", - сказала Петренко во вторник журналистам.

Она напомнила, что "факты подрывов участков железной дороги и конструкции моста в Брянской и Курской областях в период с 31 мая по 1 июня текущего года, которые привели к сходу пассажирского, товарного и диагностического составов, квалифицированы как террористические акты (ст. 205 УК РФ)".

В РоссииСКР подтвердил, что мосты в Брянской и Курской областях обрушились после подрывовЧитать подробнее

"Очевидно, что террористы, действовавшие по указанию киевского режима, с максимальной точностью спланировали все так, чтобы под их удары попали сотни мирных граждан. В результате террористических актов семь человек погибли, медицинская помощь оказывается 113 пострадавшим, среди которых есть дети", - сказала Петренко.

"При оперативном сопровождении ФСБ и МВД России будут установлены и привлечены к уголовной ответственности организаторы и исполнители этих бесчеловечных преступлений", - заявила представитель СКР.

В ночь на воскресенье в Брянской области обрушился автомобильный мост, под которым проезжал пассажирский поезд "Климов-Москва", в результате чего с рельсов сошли четыре вагона с локомотивом.

Спустя несколько часов произошел подрыв железнодорожного моста в Железногорском районе Курской области во время движения по нему грузового состава. Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу. В результате произошедшего пострадали машинист и два его помощника.

Хроника 01 – 03 июня 2025 годаПодрыв железнодорожного моста в Курской области
СКР Светлана Петренко Курская область Брянская область
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