Бастрыкин уверен в причастности спецслужб Украины к терактам на железной дороге

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что теракты на железнодорожной инфраструктуре в Брянской и Курской областях были организованы спецслужбами Украины.

"Собранные следствием с помощью экспертов доказательства прямо указывают на то, что все три теракта были, без всякого сомнения, организованы спецслужбами Украины", - сказал он на совещании с президентом Владимиром Путиным.

По данным главы СК, на местах происшествия всех трех терактов "использовался один и тот же профессиональный способ установки взрывных устройств, а также пластичные взрывные вещества иностранного производства".

По его оценке, ущерб от преступлений превышает 1 млрд рублей.

В ночь на воскресенье в Брянской области обрушился автомобильный мост, под которым проезжал пассажирский поезд "Климов-Москва", в результате чего с рельсов сошли четыре вагона с локомотивом.

Спустя несколько часов произошел подрыв железнодорожного моста в Железногорском районе Курской области во время движения по нему грузового состава. Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу. В результате произошедшего пострадали машинист и два его помощника.