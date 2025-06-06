В повестку ГОСА "РусГидро" внесен вопрос о дивидендах, но рекомендации пока нет

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "РусГидро" внес в повестку годового собрания акционеров по итогам 2024 г. вопрос о выплате дивидендов, сообщила компания.

Самой рекомендации о размере выплат в раскрытии пока нет.

Совет директоров "РусГидро" на заседании 4 июня планировал рассмотреть вопрос утверждения повестки ГОСА по итогам 2024 года, а также рекомендации по пунктам повестки.

ГОСА "РусГидро" пройдет 30 июня в форме заочного голосования. Реестр для участия в нем закроется 5 июня.

"Пока ответа нет", - говорил журналистам 27 мая член правления "РусГидро" Роман Бердников в ответ на вопрос, получила ли компания директиву по дивидендам.

"Мы примем решение, и вы его обязательно узнаете", - отвечал на вопрос о дивидендах вице-премьер Юрий Трутнев в середине мая.

Ранее сообщалось о подготовке правительством вместе с руководством "РусГидро" предложений по улучшению экономического состояния компании. В рамках этого плана обсуждается отказ энергохолдинга от выплаты дивидендов до 2028 года.

В то же время акционеры "РусГидро" до сих пор не приняли решение о выплате дивидендов за 2023 года.

ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,6 ГВт.

Основной акционер "РусГидро" на конец 2024 года - Росимущество (62,2%). Банк ВТБ владеет 12,37%, еще 9,61% принадлежит En+ Group.