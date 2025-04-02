Менеджмент "РусГидро" считает неправильным платить дивиденды при текущих долгах

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Менеджмент ПАО "РусГидро" считает неправильным выплачивать дивиденды при текущей долговой нагрузке, заявил гендиректор компании Виктор Хмарин журналистам в кулуарах форума "Энергопром".

"Я считаю, что платить дивиденды при такой долговой нагрузке - это математически неправильно, потому что получается, что компания платит дивиденды из кредитных источников, которые берет под очень высокие проценты", - сказал он, подчеркнув, что это мнение менеджмента компании.

"История с распределением прибыли - это история собственника. Правильнее задавать этот вопрос правительству", - отметил Хмарин.

Заемные средства "РусГидро" по итогам 2024 года оценивались в 567,5 млрд рублей при выручке 579,82 млрд рублей. Долговая нагрузка сохраняется на приемлемом уровне - соотношение чистого долга к EBITDA оказалось на уровне 3,4х, сообщала компания по итогам прошлого года.

Ранее сообщалось о подготовке правительством вместе с руководством "РусГидро" предложений по улучшению экономического состояния компании. В рамках этого плана обсуждается отказ энергохолдинга от выплаты дивидендов до 2028 года.

Акционеры "РусГидро" до сих пор не приняли решение о выплате дивидендов за 2023 год.

ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,6 ГВт.

Основной акционер "РусГидро" на конец 2024 года - Росимущество (62,2%). Банк ВТБ владеет 12,37%, еще 9,61% принадлежит En+ Group.