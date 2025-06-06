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В Белгородской области восстановили движение поездов после повреждения полотна

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В Белгородской области полностью восстановили движение поездов на перегоне Прохоровка - Беленихино, где было повреждено полотно, сообщила Юго-Восточная железная дорога (ЮВЖД, филиал ОАО "РЖД").

Ранее 6 июня движение на перегоне останавливали после схода с рельсов тепловоза.

В пути следования был задержан ряд пассажирских поездов. ОАО "РЖД" принимает меры по минимизации времени их задержки", - отмечает компания.

По предварительным данным, резервный тепловоз сошел с рельсов из-за детонации заложенного под рельсы взрывного устройства. Часть полотна была повреждена. Никто не пострадал.

Позднее было открыто движение по одному пути перегона Прохоровка-Беленихино, поезда там пропускали в реверсивном режиме.

РЖД Прохоровка Беленихино Белгородская область ЮВЖД
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