Воздушные цели сбиты в Белгородской области

Eсть пострадавший

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении воздушных целей в регионе, в результате ранен мирный житель.

"Над Прохоровским районом сработала наша система ПВО - сбиты несколько воздушных целей. В селе Прелестное ранен мужчина. (...) В поселке Прохоровка есть повреждения на линии электропередач - на нескольких улицах временно отсутствует уличное освещение", - написал Гладков в своем телеграм-канале в ночь на субботу.

По словам главы региона, медпомощь раненому мужчине оказали на месте.

В селе Прелестное в частном доме посечены окна, фасад и забор, поврежден автомобиль. В селе Михайловка в домовладении поврежден газопровод и посечен забор, добавил губернатор.