Движение открыто по одному ж/д пути в Белгородской области, где было повреждено полотно

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Движение открыто по одному ж/д пути в Прохоровском районе Белгородской области, где произошел сход резервного тепловоза из-за повреждения полотна, сообщила Юго-Восточная железная дорога (ЮВЖД, филиал ОАО "РЖД").

"Открыто движение по одному пути перегона Прохоровка - Беленихино в Белгородской области, пропуск поездов осуществляется в реверсивном режиме. Работы по ликвидации последствий схода тепловоза продолжаются", - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что пассажиров поездов №695 Курск - Белгород и №71 Москва - Белгород доствили на станцию назначения автобусами со станции Прохоровка.

Ранее о сходе резервного тепловоза с железнодорожных путей сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По предварительной версии, ЧП произошло в результате подрыва заложенного под рельсы взрывного устройства. Часть железнодорожного полотна повреждена. Пострадавших нет.