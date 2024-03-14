Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:43

Поселок Прохоровка в Белгородской области атаковали дроны ВСУ, пострадавших нет

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинских беспилотников самолетного типа на послок Прохоровка, пострадавших нет.

"В Прохоровском районе атаке ВСУ с помощью двух БПЛА самолетного типа подвергся поселок Прохоровка - беспилотники противника совершили падение с последующей детонацией", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате детонации дронов у одного частного дома загорелась кровля, у соседнего дома повреждены фасад и забор. Пострадавших нет.

Белгородская область Прохоровка Вячеслав Гладков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Вертолет Ми-8 с рабочими разбился в Магаданской области, два человека погибли

Путин призвал россиян "твердо заявить о своей воле" на выборах президента

Что произошло за день: среда, 13 марта

Двадцатый за среду украинский дрон сбит над Белгородской областью

В белгородском Грайвороне две женщины ранены при попадании снаряда в дом

ЦБ сообщил, как бизнес компенсирует дефицит кадров

Умер вице-президент "ЛУКОЙЛа" Робертус

ЦБ РФ снизил оценку профицита торгового баланса в январе до $7,8 млрд

Суд запретил Uniper продолжать тяжбу с "Газпром экспортом" в международном арбитраже

Суд запретил Uniper продолжать тяжбу с "Газпром экспортом" в международном арбитраже

Глава МЧС РФ счел перспективной систему оповещения об опасностях через домофон

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });