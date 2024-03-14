Поселок Прохоровка в Белгородской области атаковали дроны ВСУ, пострадавших нет

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинских беспилотников самолетного типа на послок Прохоровка, пострадавших нет.

"В Прохоровском районе атаке ВСУ с помощью двух БПЛА самолетного типа подвергся поселок Прохоровка - беспилотники противника совершили падение с последующей детонацией", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате детонации дронов у одного частного дома загорелась кровля, у соседнего дома повреждены фасад и забор. Пострадавших нет.