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На нацпроект по беспилотникам в ближайшие шесть лет направят "четверть триллиона рублей"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Правительство направит на национальный проект "Беспилотные авиационные системы" (БАС) в ближайшие шесть лет четверть триллиона рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совете по стратегическому развитию и нацпроектам, которое проводит президент Владимир Путин.

"По итогам прошлого года он (нацпроект по БАС - ИФ) показал уровень достижения, близкий к 100%, что стало возможным благодаря объединению усилий частного бизнеса, государственных корпораций, научных организаций. В ближайшие 6 лет на его выполнение направим четверть триллиона рублей, и средства пойдут на становление, по сути, новой отрасли", - сказал Мишустин.

Нацпроект по БАС был утвержден в конце 2023 года. Сообщалось, что его финансирование в 2025-2030 годах планировалось в объеме 713,6 млрд рублей, включая 559,4 млрд рублей из федерального бюджета, 40,9 млрд - из региональных и 113,2 млрд рублей - из внебюджетных источников. В проекте федерального бюджета на текущую трехлетку на нацпроект было заложено более 112 млрд рублей, сообщал Минфин. В 2025 году на него планировалось выделить 27,8 млрд рублей, в 2026 - 43,8 млрд рублей, в 2027 - 40,5 млрд рублей.

Замглавы Минпромторга Василий Шпак в декабре прошлого года сообщал, что нацпроект планируется существенно переработать. Главной идеологией "пересборки" должно стать определение "четкого и конкретного перечня сценариев использования БАС, подтверждение этих сценариев конкретным финансово-экономическим расчетом, созданием финансово-экономической модели", говорил он.

Василий Шпак Минпромторг Минфин Михаил Мишустин БАС
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