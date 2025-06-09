Песков заявил, что РФ придется реагировать на агрессивные действия НАТО

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - России придется реагировать на экспансионистские и агрессивные действия со стороны НАТО, и она оставляет за собой право на свободу действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Так или иначе России придется реагировать на такие экспансионистские и агрессивные действия со стороны НАТО и стран - членов НАТО, новых членов НАТО, хорошо известных нам, которые находятся в непосредственной близости от наших границ", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Так он ответил на вопрос о возможности размещения российских ракет в уязвимых с точки зрения безопасности регионах мира после окончания действия моратория России на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

По словам Пескова, в такой ситуации Россия оставит за собой "свободу действий".

"Конечно, в какой-то момент, когда уже ничего не будет ограничивать наши действия, мы эту свободу действий за собой оставим", - пояснил пресс-секретарь главы государства.



