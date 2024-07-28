Путин предупредил, что при развертывании систем большой дальности в Европе РФ будет свободна от обязательств по РСМД

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU -В случае развертывания в Германии американских высокоточных ракетных комплексов Россия будет считать себя свободной от односторонне взятого на себя моратория по неразвертыванию ракет меньшей и средней дальности (РСМД), заявил президент РФ Владимир Путин.

"Обращает на себя внимание заявление американской администрации и правительства Германии о планах размещения с 2026 года на территории ФРГ американских комплексов высокоточного ракетного оружия большой дальности", - сказал он, выступая на главном параде Военно-морского флота в Санкт-Петербурге.

"В случае реализации США подобных планов будем считать себя свободными от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, включая повышение возможностей береговых войск нашего Военно-морского флота", - добавил Путин.

"Сегодня разработка ряда таких систем находится у нас на завершающей стадии. Будем принимать зеркальные меры по их развертыванию с учетом действий США и их сателлитов в Европе и других регионах мира", - продолжил президент РФ.

Он обратил внимание, что в зоне досягаемости американских ракет "окажутся важные российские объекты государственного и военного управления, наши административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура, а подлетное время к целям на нашей территории таких ракет, которые в перспективе могут быть оснащены и ядерными боеголовками, составит порядка десяти минут".

Путин напомнил, что ранее США в ходе учений уже отработали переброску ракетных комплексов со своей территории в Данию и на Филиппины.

"Такая ситуация напоминает события времен холодной войны, связанные с размещением в Европе американских "Першингов" - ракет средней дальности", - сказал он в связи с этим.