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Путин высказался за начало производства ракет средней и меньшей дальности

Путин высказался за начало производства ракет средней и меньшей дальности
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - России, судя по всему, нужно начать производство ракет средней и меньшей дальности и принимать решение о месте их размещения исходя из интересов безопасности страны в ответ на аналогичные действия США, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Судя по всему, нам нужно начать производство этих ударных систем и затем, исходя из реально складывающейся ситуации, принимать решения о том, где – если это потребуется для обеспечения нашей безопасности – их размещать", - сказал он в пятницу на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.

Путин напомнил, что несколько лет назад Соединенные Штаты "под надуманным предлогом" вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности и объявили о том, что они будут такие ракетные системы (РСМД наземного базирования - ИФ) производить".

"Мы в 2019 году объявили о том, что мы не будем их производить, эти ракеты, и не будем их размещать до тех пор, пока Соединенные Штаты не будут размещать эти системы в каком-то из регионов мира", - продолжил он.

Путин отметил: "Сегодня известно, что США не только производят эти ракетные системы, но уже привозили их в Европу на учения, в Данию. Совсем недавно было объявлено, что они находятся на Филиппинах. Неизвестно при этом, вывезли они оттуда эти ракеты или нет".

"В любом случае нам нужно на это реагировать и принять решения о том, что мы должны будем делать по этому направлению дальше", - сказал он.

Глава государства предложил высказаться на эту тему министрам иностранных дел и обороны Сергею Лаврову и Андрею Белоусову.

Владимир Путин РСМД
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